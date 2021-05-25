Встреча Путина и Лукашенко состоится в конце мая

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в конце месяца, встреча была запланирована еще до инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сообщил 25 мая представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также отметил, что Лукашенко может детально проинформировать Путина об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером Ryanair.

О планируемой встрече Путина и Лукашенко в Сочи стало известно 9 мая, после их телефонного разговора.

Во время беседы лидеры обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.