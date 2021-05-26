Найден способ в три раза быстрее вывести алкоголь из организма

Ученые из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто провели исследование и выяснили, что в три раза быстрее алкоголь из организма можно вывести с помощью легких.

В своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, эксперты полагают, что чем чаще и глубже дыхание, тем быстрее алкоголь выводится из организма, несмотря на то что его 90% выводится печенью.

Прием «учащенного дыхания» называется гипервентиляцией легких и не является новинкой, так как применялся и ранее, но ограниченно. Дело в том, что при форсировании вдоха человек теряет много углекислого газа, вместе с которым алкоголь покидает организм.

Если не контролировать длительность гипервентиляции, то из-за быстрой потери углекислого газа у человека начнется головокружение, онемение конечностей, и он может потерять сознание.

Избежать негативных последствий гипервентиляции ученые предложили с помощью устройства. Будучи размером с портфель, оно состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

Проверившие на себе действие приспособления пять здоровых мужчин- добровольцев смогли с его помощью свести концентрацию этанола в их крови до умеренно повышенной. Проведенный эксперимент позволил ученым сделать вывод, что изотоническое глубокое и частое дыхание способствует ускорению выведения алкоголя из крови более чем в три раза.

Концепция, которую, как отметили ученые, необходимо проверить в клинических условиях, по их мнению, в перспективе поможет в борьбе с тяжелой алкогольной интоксикацией и просто тем, кто хочет быстрее протрезветь.

17 мая врач Симран Дио из Великобритании рассказала об опасных алкогольных напитках. Так, по ее словам, употребление некоторых из них представляет опасность с точки зрения скорости, с которой наступает опьянение. Например, газированные напитки и коктейли, игристые вина или джин-тоник могут привести к сильному и быстрому опьянению.

Причина этого кроется в содержащихся в них газе, из-за чего повышается давление в желудке, и алкоголь начинает быстрее усваиваться и попадать в кровь.