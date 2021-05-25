Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

На саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. Совместное заявление по итогу заседания опубликовано в понедельник, 24 мая.

«Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — сказано в публикации.

Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Кроме того, лидеры стран — членов ЕС потребовали освобождения основателя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также призвали Международную организацию гражданской авиации расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, назвав его «беспрецедентным и неприемлемым».

25 мая на пресс-конференции по итогу первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит Евросоюза решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении ряда граждан Белоруссии после инцидента с посадкой борта Ryanair в Минске.

При этом эксперты рассказали «Известиям», что действия Минска в ситуации с самолетом Ryanair соответствуют международному праву и Белоруссия жесткого наказания не понесет.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщений о минировании.

На борту воздушного судна находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Данные о минировании не подтвердились.

Западные страны раскритиковали инцидент с лайнером и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы выступили с призывом запретить полеты над территорией Белоруссии. Затем национальные авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Австрии (Austrian Airlines), Германии (Lufthansa) и Нидерландов (KLM) прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии.