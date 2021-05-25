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Эксперты оценили действия Минска в инциденте с самолетом Ryanair

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Эксперты рассказали «Известиям», что действия Минска в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair накануне соответствуют международному праву.

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По словам политолога Максима Жарова, жесткого наказания Белоруссия не понесет.

«Я думаю, что сейчас последует реакция США и Польши. Не исключен конфликт на уровне риторики между администрацией [президента Белоруссии Александра] Лукашенко с этими странами. Но уличных выступлений в Белоруссии не будет, потому что они уже полностью прекратились», — отметил он.

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подчеркивает, что Минск своими действиями не нарушил международное право.

По его словам, задержанный основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич является носителем ценной информации, поскольку владеет информацией о финансировании и организации протестов.

«Белоруссия в этом плане получила очень ценного кадра, Лукашенко выиграл большой козырь», — поясняет эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA

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