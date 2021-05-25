В Роспотребнадзоре рассказали о правилах профилактики комариных укусов
Роспотребнадзор напомнил жителям РФ, как уберечься от комариных укусов. Об этом 25 мая сообщается на сайте ведомства.
«Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита», — сказано в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством комплексных мероприятий и применения средств индивидуальной защиты.
В ведомстве добавили, что на территории страны обитают свыше 100 видов и подвидов кровососущих комаров, которые относятся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий скверов, парков, мест массового отдыха и пребывания населения.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в список мероприятий по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на дверях и окнах, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку веранд, террас, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями.
Для борьбы с комарами в нежилых помещениях возможно использование инсектицидных шашек, спиралей и таблеток. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются инсектицидно-репеллентные и репеллентные средства. В местах массового нападения насекомых следует использовать защитную одежду.
Как рассказал 21 мая сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Он подчеркнул, что если человек активно потеет, то насекомым его легче найти.