Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Мир
Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Байден назвал инцидент с Ryanair прямым оскорблением международных норм
Общество
В РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов
Экономика
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Мир
Глава ЕК заявила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС
Спорт
Нурмагомедов отклонил предложение в $100 млн за бой с Мейвезером

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах профилактики комариных укусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор напомнил жителям РФ, как уберечься от комариных укусов. Об этом 25 мая сообщается на сайте ведомства.

Гнусный сезон: комары и мошки пошли в атаку
На полчища кровососущих жалуются уже в нескольких регионах

«Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством комплексных мероприятий и применения средств индивидуальной защиты.

В ведомстве добавили, что на территории страны обитают свыше 100 видов и подвидов кровососущих комаров, которые относятся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий скверов, парков, мест массового отдыха и пребывания населения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в список мероприятий по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на дверях и окнах, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку веранд, террас, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями.

Для борьбы с комарами в нежилых помещениях возможно использование инсектицидных шашек, спиралей и таблеток. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются инсектицидно-репеллентные и репеллентные средства. В местах массового нападения насекомых следует использовать защитную одежду.

Как рассказал 21 мая сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Он подчеркнул, что если человек активно потеет, то насекомым его легче найти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021