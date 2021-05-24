Суд приостановил работу коллектора на Ошском месторождении из-за утечки нефти

Суд приостановил работу нефтесборного коллектора на Ошском месторождения ЛУКОЙЛ-Коми на 60 дней из-за утечки. Об этом сообщила пресс-служба Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа (НАО).

ЧП в Республике Коми произошло 11 мая, Главное управление МЧС по Республике Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колве в 130 км от города Усинска.

Выяснилось, что источник утечки находится в НАО в районе границы с Усинском — на нефтесборном коллекторе одной из скважин Ошского месторождения «ЛУКОЙЛ-Коми».

«В судебном заседании был установлен факт нарушения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обязательных требований промышленной безопасности <...> при эксплуатации опасных производственных объектов — нефтесборного коллектора, входящего в опасный производственный объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», — следует из сообщения.

Cудья квалифицировал действия компании как нарушение требований промышленной безопасности, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации нефтесборного коллектора на срок 60 суток.

После случившегося для локализации утечки нефтесодержащей жидкости были направлены сотрудники компании и Усинского пожарно-спасательного гарнизона, перекачку по трубопроводу приостановили.

Власти Республики Коми сообщили, что в Колву попало не более 9 т нефтесодержащей жидкости, в составе которой до 80% воды.

По информации «ЛУКОЙЛ-Коми», работы по ликвидации последствий утечки ведутся круглосуточно, прибрежную растительность смывают и улавливают сорбентами и бонами.

Как заявил «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.