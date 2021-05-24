В Аргентине заявили об эффективности «Спутника V» против бразильского штамма
Исследование аргентинского Национального университета Кордовы подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» от бразильского штамма коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В частности, исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у вакцинированных «Спутником V», позволяет нейтрализовать бразильский штамм как после получения двух уколов, так и уже после первого.
«У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после получения второго укола вакцины. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола «Спутника V», — говорится в сообщении фонда.
По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, проведенное в Аргентине исследование подтвердило высокую эффективность российской вакцины против не только известных, но и новых штаммов коронавируса. При этом сильный иммунный ответ формируется после получения первой дозы вакцины.
Аргентина стала первой в Латинской Америке страной, которая начала производство вакцины «Спутник V». Полномасштабное производство российского препарата от коронавирусной инфекции в Аргентине начнется в июне.
По словам советника президента Аргентины Сесилии Николини, власти допускают выход на производство 500 млн доз российской вакцины в 2022 году.