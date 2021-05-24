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Актер Гэбриэл Бирн рассказал об актуальности сериала «Война миров»

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Актер Гэбриэл Бирн, возглавивший актерский состав во втором сезоне «Войны миров», рассказал о работе над сериалом, а также о его актуальности для современного мира.

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Действие новой адаптации разворачивается в современной Европе, однако дух первоисточника не пострадал, уверен Бирн. Более того, реалии повседневности придают новое измерение идеям, заложенным в роман.

По словам актера, экономика сегодня является локомотивом, движущая обществом, которая, в том числе, стала залогом вопиющего социального неравенства.

В качестве примера он привел США, самую богатую страну мира, в которой четверть детей ложатся спать голодными, в то время как существуют люди с миллиардным состоянием.

«Кто-то сказал, что великой трагедией XX столетия стала победа капитализма — и, соответственно, поражение социализма. Уэллс, помимо инопланетян и всего прочего, затронул тему экономики, а также империализма и колониализма. Сейчас существует новая форма колониализма. В отличие от солдата со штыком, этот враг незаметен. Глобализация усугубила неравенство между странами. Такова реальность», — рассказал он Пятому каналу в понедельник, 24 мая.

Бирн отметил, что возможной причиной поражения коммунизма стало то, что природа человека «не идеальна».

Премьера второго сезона сериала состоится на канале FOX во вторник в 21:00 мск. Создателем новой адаптации романа Герберта Уэллса стал Ховард Оверман. Героям предстоит напряженная борьба за возвращение планеты после внеземного вторжения, а также осознание того, что захватчики могут оказаться людьми.

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