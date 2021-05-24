В Ryanair назвали инцидент с самолетом в Минске «угоном»

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, экстренно севшим в Минске, «угоном, совершенном при поддержке государства».

«Это был случай угона, поддерживаемого государством... пиратства при поддержке государства», — заявил он в эфире радиостанции NewsTalk в понедельник, 24 мая.

О’Лири отметил, что в настоящий момент авиакомпания опрашивает экипаж лайнера. По словам главы лоукостера, сотрудники проделали «феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов».

Он также назвал данный инцидент «очень пугающим» как для пассажиров, так для и экипажа. О’Лири объяснил этом тем, что пассажиры находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

Ранее в этот день глава лоукостера также высказал мнение, что на борту самолета могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии. По его словам, расследованием уже занимаются власти Евросоюза и НАТО. При этом О'Лири отметил, что сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера являлось «актом спонсируемого государством пиратства».

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту судна был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада резко раскритиковали Минск. Так, Литва заявила о намерении работать с другими государствами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета.