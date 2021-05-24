Глава Ryanair допустил присутствие сотрудников КГБ Белоруссии на борту самолета

На борту самолета, который совершил экстренную посадку в Минске, находились сотрудники КГБ Белоруссии. Такое мнение высказал в понедельник, 24 мая, исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

«Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО. Кажется, целью властей (Белоруссии — Ред.) было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ», — сообщил он в интервью радиостанции Newstalk.

Майкл О’Лири также добавил, что сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера являлось «актом спонсируемого государством пиратства».

Ранее в этот день латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не проводить полеты над территорией Белоруссии. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон также в этот день заявил, что Париж допускает «закрытие воздушного пространства Белоруссии».

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту кол-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран.

На борту самолета был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

При этом, 24 мая, в Белоруссии создали комиссию по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске.