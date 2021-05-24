Десятилетний ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске

Водолазы ведут поиски десятилетнего ребенка, пропавшего на реке Амур в Хабаровске. Предполагается, что ребенок утонул.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю 23 мая. Очевидцы сообщили, что при купании в реке Амур в районе улицы Богачева утонул ребенок 2011 года рождения. На место были направлены инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и спасатели. Также задействованы две водолазные группы. Об этом сообщает ИА AmurMedia. По последним данным, водолазы обследовали дно Амура на площади 10 тыс. кв. м. Пока поиски результатов не принесли. К мероприятиям привлекли больше 20 человек и семь единиц техники.

19 мая сообщалось о гибели 17-летнего подростка на озере Инякино в Ростовской области. Спасатели обнаружили на берегу вещи молодого человека, который ушел купаться. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.