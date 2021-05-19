Подросток утонул в озере в Рязанской области

В Рязанской области на озере Инякино, расположенном в Шиловском районе, утонул 17-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла во вторник, 18 мая. Информация о пропаже несовершеннолетнего поступила в ведомство в 17:26, пишет РИА «7 новостей».

Прибывшие на место спасатели обнаружили на берегу вещи молодого человека, который ушел купаться. Его тело было найдено в 19:12.

Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и точная причина смерти устанавливаются.

17 мая сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 10-летнего мальчика на центральном пляже Белгорода. Его достали из воды очевидцы, но спасти не смогли. Выяснилось, что ребенок находился на пляже без присмотра взрослых.