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Подросток утонул в озере в Рязанской области

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В Рязанской области на озере Инякино, расположенном в Шиловском районе, утонул 17-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Трагедия произошла во вторник, 18 мая. Информация о пропаже несовершеннолетнего поступила в ведомство в 17:26, пишет РИА «7 новостей».

Прибывшие на место спасатели обнаружили на берегу вещи молодого человека, который ушел купаться. Его тело было найдено в 19:12.

Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и точная причина смерти устанавливаются.

17 мая сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 10-летнего мальчика на центральном пляже Белгорода. Его достали из воды очевидцы, но спасти не смогли. Выяснилось, что ребенок находился на пляже без присмотра взрослых.

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