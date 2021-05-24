МИД КНР ответил на данные о болезни трех вирусологов до начала пандемии

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил в понедельник, 24 мая, о недостоверности информации газеты Wall Street Journal относительно тяжелой болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года.

«Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией. В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР.

Лицзянь заключил, что это позволяет сделать соответствующий вывод о недостоверности представленной изданием информации.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что такая тяжелая болезнь трех ученых может свидетельствовать о верности теории искусственного происхождения коронавируса SARS-COV-2. Издание уточняло, что болезнь ученых проходила крайне тяжело, их пришлось госпитализировать.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» в подтверждение информации о том, что утечка COVID-19 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели сведения относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в КНР рассказали, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

3 января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин спустя день подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали эту информацию.

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалистам не удалось прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятным считается передача коронавируса произошла между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.