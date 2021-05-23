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Ракетный крейсер «Москва» готовится к походу после ремонта

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Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» готовится к первому дальнему походу после длительного ремонта. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ.

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Один из крупнейших кораблей российского ВМФ находился на заводе с 2016-го по 2020 год. Считалось, что в строй он может не вернуться. Однако было решено вернуть крейсер на службу.

Корабль и его экипаж уже получили допуск на плавание в дальней морской зоне. Сейчас прорабатывается маршрут похода флагмана Черноморского флота.

В конце апреля крейсер провел в Черном море стрельбы крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан», которая поразила мишень с дистанции в 30 км. Как заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, проведенные стрельбы были «зачетными». По их итогам флагман введен в состав сил постоянной готовности и признан готовым к выполнению поставленных задач.

«Он обладает значительными ударными возможностями с точки зрения борьбы с крупными надводными кораблями противника. Еще одна важная характеристика — наличие на крейсерах такого типа мощного комплекса ПВО С-300Ф, позволяющего прикрывать с воздуха как корабельное соединение, так и какие-то сухопутные объекты, если корабль находится рядом с ними», — добавил военный эксперт Андрей Фролов

Отправившись в дальний поход, «Москва» может провести несколько месяцев в Средиземном море, а затем пойти в Атлантический или в Индийский океан, предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

«С 2016 по 2020 год корабль находился на ремонте в Севастополе по восстановлению технической готовности. Пришло время выходить и показать миру присутствие российского ВМФ в важных регионах», — добавил Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Атлант» первого ранга: ракетный крейсер «Москва» готовится к дальнему походу»

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