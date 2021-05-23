«Атлант» первого ранга: ракетный крейсер «Москва» готовится к дальнему походу

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» готовится к первому дальнему походу после длительного ремонта. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ. Флагман Черноморского флота, один из крупнейших кораблей российского ВМФ находился на заводе с 2016-го по 2020 год — одно время даже считалось, что в строй он уже не вернется. Однако в итоге было принято решение вернуть крейсер на службу. Эксперты отмечают, что корабли такого ранга необходимы для защиты интересов страны в Средиземном море (в частности, у берегов Сирии и Северной Африки) и в океанской зоне.

К походу готов

Корабль и его экипаж уже получили допуск на плавание в дальней морской зоне, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В настоящее время флотское командование прорабатывает маршрут предстоящего «вояжа» флагмана Черноморского флота в дальний поход. Правда, пока конкретные сроки и маршрут не определены, уточнил собеседник редакции.

В конце апреля гвардейский ракетный крейсер провел в Черном море стрельбы крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан», которая поразила мишень с дистанции в 30 км. «Москву» на стрельбах сопровождал фрегат Черноморского флота проекта 11356 «Адмирал Макаров», несущий на борту крылатые «Калибры».

Как заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, проведенные стрельбы были «зачетными». По их итогам флагман введен в состав сил постоянной готовности и признан готовым к выполнению поставленных задач.

Атлант Ракетный крейсер «Москва» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Справка «Известий» «Москва» — один из самых больших кораблей российского ВМФ и самый крупный корабль на Черноморском флоте. Крейсер несет на борту 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом по меньшей мере 700 км. Они используют комбинированную схему полета: сначала преодолевают основное расстояние, находясь на большей высоте, а вблизи цели снижаются и оставшийся путь проходят на высоте 15–20 м. Корабль оснащен зенитными комплексами С-300Ф «Форт» и М-4 «Оса-М», шестиствольными 30 мм артиллерийскими автоматами АК-630 и сдвоенной артустановкой со скорострельными 130 мм орудиями. За противолодочную оборону отвечают пятитрубные 533 мм торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки и вертолет Ка-25РЦ.

— Это один из немногих кораблей первого ранга, находящихся сегодня в составе российского флота, — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. — Кроме того, он обладает значительными ударными возможностями с точки зрения борьбы с крупными надводными кораблями противника. Еще одна важная характеристика — наличие на крейсерах такого типа мощного комплекса ПВО С-300Ф, позволяющего прикрывать с воздуха как корабельное соединение, так и какие-то сухопутные объекты, если корабль находится рядом с ними. «Москва» и другие крейсеры такого ранга необходимы, если мы претендуем на океанское влияние и решение задач по сдерживанию сил потенциального противника.

Эксперт отметил, что гвардейский ракетный крейсер может играть важную роль в обеспечении присутствия России в Средиземном море.

Атлант Ракетный крейсер «Москва» Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

— Не стоит забывать про Сирию: никуда не делась задача прикрывать и обеспечивать безопасность коммуникаций между Россией и Сирией по снабжению нашей группировки, — пояснил Андрей Фролов. — Кроме того, в регионе есть относительно дружественные России страны, которые также нужно поддерживать, — например, Египет и Алжир. Плюс определенные интересы у России есть в Ливии, поэтому наше присутствие в Средиземном море важно. А более мореходные корабли подобные задачи могут выполнять с лучшей эффективностью. Они обладают большей автономностью и продолжительностью нахождения в море без заходов в порты. Поэтому появление на этом направлении «Москвы» весьма своевременно и необходимо.

Выслуга лет

Отправившись в дальний поход, «Москва» может провести несколько месяцев в Средиземном море, а затем пойти в Атлантический или в Индийский океан, предположил военный историк Дмитрий Болтенков. В любом случае его присутствие будет ощутимо влиять на «партеров», считает эксперт.

— С 2016 по 2020 год корабль находился на ремонте в Севастополе по восстановлению технической готовности. Пришло время выходить и показать миру присутствие российского ВМФ в важных регионах, — считает Дмитрий Болтенков. — Ракетные крейсеры проекта 1164 — одни из крупнейших надводных, больше только ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». «Москва» — мощно вооруженный корабль, способный бороться с корабельными группировками. Из-за своего внешнего вида с большим количеством ракет в свое время он получил прозвище «Звериный оскал социализма». Российское судостроение пока не может повторить успех Советского Союза в построении крейсеров таких крупных размеров, но мы продолжаем сохранять наследие.

Всего для ВМФ СССР и России было построено три ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», которые служат и по сей день. Помимо «Москвы» это флагман Тихоокеанского флота «Варяг» (бывшая «Червона Украина») и «Маршал Устинов» (бывший «Адмирал флота Лобов») в составе Северного флота. В 2011–2018 годах эти корабли прошли модернизацию.

Атлант Ракетный крейсер «Москва» во время военных учений «Кавказ-2012» в Черном море Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Четвертый крейсер этого проекта — «Украина», заложенный в СССР и готовый на 95%, в 1990-х годах отошел Киеву. В 2017 году украинское правительство приняло решение о демонтаже оборудования и продаже крейсера на лом.

Крейсер «Москва» (изначально при постройке получил название «Слава») был спущен на воду в 1979 году. В 1989-м корабль обеспечивал безопасность встречи глав СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте. В марте 1991-го он встал на капремонт в уже украинском Николаеве. Работы на нем затянулись на восемь лет, из-за хронического недофинансирования долги постоянно росли. Тогда российское правительство взяло над кораблем шефство, благодаря чему его удалось сохранить. В результате «Слава» получил новое имя — «Москва». В 1999 году все долги судостроителям были выплачены, и корабль вернулся в Севастополь, став флагманом Черноморского флота. В дальнейшем крейсер активно эксплуатировался, а с сентября 2015 по январь 2016-го возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в восточной части Средиземного моря.