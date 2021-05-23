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В ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике провели уникальную операцию

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Виктор Багно — жизнерадостный мужчина в полном расцвете сил. А вот 11 месяцев назад всё было совсем иначе. Вес за 100 кг, проблемы с сердцем, диабет 2-го типа. Виктор пробовал диеты, боролся за каждый грамм. Даже огромная сила воли не помогала победить недуг, передает телеканал «Известия».

К счастью, он вовремя узнал о многопрофильном медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике. Комплексное обследование, анализы и консультации врачей — в единственном на всем черноморском побережье России Центре лечения ожирения и метаболического синдрома клиники «СОГАЗ» в Геленджике предложили выход. Операция дала результат, сравнимый с чудом.

«За сколько, час-полтора, я не помню, сделали операцию, очнулся, всё нормально. Ну и потихоньку за 11 месяцев я похудел практически на 30 кг, то есть с 62-го размера на 52-й перешел, 52–54. Ну что я могу сказать по клинике? Обслуживание великолепное», — рассказал Багно.

Виктору действительно есть с чем сравнивать. Мужчина пробовал лечиться во Франции, Испании, Германии. В итоге предпочел клинику «СОГАЗ» в Геленджике. Лучшее оборудование, врачи высочайшей квалификации. Зачем ехать за границу, если в России условия лучше. Теперь у Виктора забота — не похудеть сверх меры.

«У меня вот 86–88 кг колеблется, для меня это хватит. Потому что слишком худым тоже как-то не хочется. А это самое то. Ну я держу, смотрю, но больше 88 кг не поднимается: 87–87,5 кг — вот так. Смотрю за этим, слежу, да и всё», — рассказал он.

После лечения у Виктора ушли не только килограммы. Сахароснижающие препараты мужчине теперь не нужны.

Диабет 2-го типа — частый спутник тяжелой степени ожирения,

«Основная задача пациента — выработать новое пищевое поведение и изменить свой образ жизни. И именно после операции у него появляется, так скажем, свобода и отсутствие зависимости от пищи. И вот этот период, пока у него есть эта свобода, его надо использовать, чтобы выработать совершенно новый образ жизни. Если пациент следует рекомендациям, то это пожизненный результат. Есть статистика, где-то порядка 40–45% пациентов могут достичь так называемой ремиссии диабета, то есть они не принимают сахароснижающие препараты и при этом у них нормальный уровень глюкозы в крови», — отметил заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Александр Неймарк.

Оперативное лечение диабета — один из профилей ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике. В клинике применяют самые последние достижения науки. На базе центра регулярно проходят конференции. Работники перенимают опыт ведущих мировых экспертов. В основе работы высокотехнологического центра — комплексный подход.

В клинике охотно делятся передовым опытом с коллегами. В планах — оказание помощи еще большему числу пациентов.

«Мы планируем увеличить пациентопоток за счет качества оказания помощи хирургической и за счет как раз мультидисциплинарного подхода. Это правильный подход, потому что не все клиники могут позволить себе иметь в наличии такое оборудование, специалистов, чтобы оказывать помощь на полной основе», — заявил главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Токаренко.

По статистике 50% жителей России страдают от лишнего веса. У четверти россиян — ожирение различной степени тяжести. По данным специалистов, лишь 10% больных могут справиться с лишним весом и снизить его консервативными методами — например, диетой. Развитие бариатрии в регионах России поможет. Те, кто страдает ожирением, могут вернуть и здоровье, и надежду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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