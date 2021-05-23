Гебрев рассказал о хранившемся на складе в Чехии старом оружии

Оружие, хранившееся на складах в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, принадлежавшее компании ЕМКО, представляло собой старые боеприпасы времен Варшавского договора и не предназначалось для продажи. Об этом заявил в интервью журналу Der Spiegel в субботу, 22 мая, глава компании, болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев.

«Как и многие другие фирмы, наша компания арендовала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чехии. Они были нужны для разных целей на производстве. Они не предназначались для продажи», — утверждает бизнесмен.

25 апреля президент Чехии Милош Земан в ходе чрезвычайного телевизионного обращения сообщил, что спецслужбы Чехии установили связь между торговцем оружием из Болгарии Эмилияном Гебревым и взрывами на складах боеприпасов во Врбетице. По его словам, боеприпасы со складов в Врбетице должны были поступить в Болгарию, и Гебрев уже выплатил аванс. Кроме того, во время своего обращения Земан заявил, что среди возможных причин взрыва рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

Также он подчеркнул, что в отчете разведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву в 2014 году. Земан также обратил внимание на то, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не сообщала о неких «русских агентах».

В связи с этим чешский лидер призвал не делать поспешных выводов по инциденту во Врбетице и дождаться итогов расследования.

При этом 17 апреля премьер-министр республики Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

В свою очередь Россия спустя день объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

22 апреля немецкое издание World Economy провело расследование о якобы причастности спецслужб РФ к этим взрывам на складах во Врбетице. Журналисты указали на ряд нестыковок в обвинениях чешских властей.

В итоге в результате взаимных высылок дипломатов к 31 мая в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте, объяснили в МИД России. Аналогичные данные приводил и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.