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Баста оценил перспективы приглашения в GAZFIGHT известных боксеров

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Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) рассказал о том, будет ли он приглашать известных боксеров для участия в турнире GAZFIGHT.

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«Здесь есть два пути — либо переплачивать, либо самим создавать звезд. У всех на это есть возможности и ресурсы, и я верю в нашу землю, в то, что судьба наших спортсменов, людей — она удивительная и особенная. Возможно, будем здесь находить людей, которые станут более известными. Всему свое время», — цитирует музыканта телеканал РЕН ТВ.

Баста пояснил, что GAZFIGHT строит долгосрочные планы, реализация которых требует вложения сил и средств, это не разовый «праздник», а трудоемкий процесс.

В ночь на 22 мая в главном поединке первого турнира GAZFIGHT россиянин Евгений Романов победил соотечественника Дмитрия Кудряшова.

Спортсмены провели на ринге все 12 раундов, на протяжении которых Романов держал инициативу в своих руках. Судьи единогласно отдали победу ему.

Бой прошел в новой весовой категории Bridgerweight (бриджервейт). Ее учредил Всемирный боксерский совет (WBC) в честь шестилетнего мальчика Бриджера Уокера, который защитил свою сестру от нападения пса.

Кроме того, в рамках турнира российский спортсмен Иван Козловский победил боксера из Танзании Адама Кипенгу в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver. Другой российский боксер Василий Войцеховский одержал победу над нигерийцем Кабиру Товалави.

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