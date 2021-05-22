Россиянин Козловский стал чемпионом WBC Silver на турнире GAZFIGHT

Россиянин Иван Козловский победил боксера из Танзании Адама Кипенгу в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает РЕН ТВ.

Козловский одержал победу единогласным решением судей по истечению шести раундов. Ранее он достиг звания мастера спорта международного класса на любительском уровне, был победителем чемпионата мира и Европы. Кроме того, он трижды побеждал на российском первенстве, один раз завоевал бронзу.

Боксерский турнир GAZFIGHT проходит 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию ведет телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.