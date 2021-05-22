Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине
Мир
Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ
Спорт
Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT
Мир
США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»
Общество
В Петербурге ввели допограничения на продажу алкоголя на время ЧЕ-2020
Мир
В США сообщили о продолжении оказания военной помощи Израилю
Спорт
Россиянка Ефимова завоевала бронзу на ЧЕ на дистанции 200 м брассом
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на северо-западе Китая

Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Евгений Романов одержал победу по над своим соотечественником Дмитрием Кудряшовым в главном поединке турнир GAZFIGHT в ночь на субботу, 22 мая.

Спортсмены провели на ринге все 12 раундов, на протяжении которых Романов держал инициативу в своих руках. Судьи единогласно отдали победу ему.

До поединка боксеры прошли процедуру взвешивания и показали почти одинаковый результат: Романов весил 101 кг, Кудряшов — 101,2 кг.

Бой прошел в новой весовой категории Bridgerweight («Бриджервейт»). Ее учредил Всемирный боксерский совет (WBC) в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который защитил свою сестру от нападения пса.

Кудряшов и Романов провели отборочный поединок, победитель которого сможет побороться за полноценный титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC.

Ранее в рамках турнира GAZFIGHT россиянин Иван Козловский победил боксера из Танзании Адама Кипенгу в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver. Другой российский боксер Василий Войцеховский одержал победу над нигерийцем Кабиру Товалави.

Боксерский турнир GAZFIGHT проходит в ночь на 22 мая в баскетбольном центре «Химки». Прямую трансляцию ведет телеканал РЕН ТВ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021