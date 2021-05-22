Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT

Российский боксер Евгений Романов одержал победу по над своим соотечественником Дмитрием Кудряшовым в главном поединке турнир GAZFIGHT в ночь на субботу, 22 мая.

Спортсмены провели на ринге все 12 раундов, на протяжении которых Романов держал инициативу в своих руках. Судьи единогласно отдали победу ему.

До поединка боксеры прошли процедуру взвешивания и показали почти одинаковый результат: Романов весил 101 кг, Кудряшов — 101,2 кг.

Бой прошел в новой весовой категории Bridgerweight («Бриджервейт»). Ее учредил Всемирный боксерский совет (WBC) в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который защитил свою сестру от нападения пса.

Кудряшов и Романов провели отборочный поединок, победитель которого сможет побороться за полноценный титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC.

Ранее в рамках турнира GAZFIGHT россиянин Иван Козловский победил боксера из Танзании Адама Кипенгу в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver. Другой российский боксер Василий Войцеховский одержал победу над нигерийцем Кабиру Товалави.

Боксерский турнир GAZFIGHT проходит в ночь на 22 мая в баскетбольном центре «Химки». Прямую трансляцию ведет телеканал РЕН ТВ.