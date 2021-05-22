Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT

Россиянин Василий Войцеховский одержал победу над нигерийцем Кабиру Товалави в ходе боксерского турнира GAZFIGHT, сообщает РЕН ТВ.

Войцеховский уверенно начал боксерский поединок, отличившись от соперника своей скоростью и сокращением дистанции. Товалави в процессе второго раунда пропустил несколько ударов, после чего не смог продолжать бой дальше. Российский боксер одержал победу техническим нокаутом.

За москвичом числятся шесть побед без единого поражения. В январе текущего года он выступил на турнире в Екатеринбурге, где победил Анатолия Белякова.

Ранее в ходе турнира россиянин Иван Козловский одержал победу над своим соперником из Танзании Адамом Кипенгой в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Боксерский турнир GAZFIGHT проходит в ночь на 22 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию ведет телеканал РЕН ТВ.