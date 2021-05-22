В правительстве России исключили полный переход на дистанционное образование

У правительства нет планов переводить систему образования в России в дистанционный формат. Об этом в субботу, 22 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском на марафоне «Новое знание».

«Точно мы не будем переводить всю систему образования на «дистант», потому что дорожим тем, что дает только очная форма образования. Взаимодействие между учителем и учеником, да и качество обучения неизбежно пострадают», — заявил Мишустин.

Он добавил, что у него сложилось неоднозначное отношение к дистанционному обучению.

В период карантина, введенного в связи с коронавирусом, переход на удаленное обучение был необходим, однако в настоящее время обстановка постепенно улучшается и об использовании данного формата обучения, как единственной его формы, речь уже не идет, заключил премьер-министр.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 13 мая рассказал, что начать новый учебный год в российских вузах планируется в обычном режиме.

Как сообщали в Минпросвещения в марте, в 2020–2021 учебном году обучение в образовательных учреждениях проводилось преимущественно в очном формате, а ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом, принимались точечно.