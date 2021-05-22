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В правительстве России исключили полный переход на дистанционное образование

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У правительства нет планов переводить систему образования в России в дистанционный формат. Об этом в субботу, 22 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском на марафоне «Новое знание».

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«Точно мы не будем переводить всю систему образования на «дистант», потому что дорожим тем, что дает только очная форма образования. Взаимодействие между учителем и учеником, да и качество обучения неизбежно пострадают», — заявил Мишустин.

Он добавил, что у него сложилось неоднозначное отношение к дистанционному обучению.

В период карантина, введенного в связи с коронавирусом, переход на удаленное обучение был необходим, однако в настоящее время обстановка постепенно улучшается и об использовании данного формата обучения, как единственной его формы, речь уже не идет, заключил премьер-министр.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 13 мая рассказал, что начать новый учебный год в российских вузах планируется в обычном режиме.

Как сообщали в Минпросвещения в марте, в 2020–2021 учебном году обучение в образовательных учреждениях проводилось преимущественно в очном формате, а ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом, принимались точечно.

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