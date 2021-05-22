Разработанные самарскими учеными очки могут регулировать биоритмы человека

Уникальная разработка Самарского государственного медицинского университета заменит полярникам солнце. Очки Blue Sky Pro способны регулировать биоритмы человека, сообщает телеканал «Известия». Устройство излучает свет в невидимом для зрительной системы спектре. Директор НИИ нейронаук университета Василий Пятин утверждает, что циркадные ритмы настраивают часы всех органов. Аппарат поможет при работе без естественного освещения. Очки уже протестировали на студентах и исследователях в Заполярье.

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