Врачи предупредили о неприметном симптоме рака легких

Врачи из американской клиники «Мейо» рассказали о том, что кожное заболевание дерматомиозит является одним из симптомов развития рака легких. Это наименее известный предупреждающий знак, который позволяет выявить потенциальный риск рака, о чем в пятницу, 21 мая, сообщает издание Express.

Отмечается, что возникновение рака легких стимулируется за счет бесконтрольного деления клеток в дыхательных органах, что приводит к росту опухолей, снижающих способность организма к дыханию. Заболевание может распространиться и на другие части тела, делая подобное состояние потенциально смертельным. В связи с этим важно фиксировать ранние и необычные признаки рака легких, в числе которых зудящая или болезненная сыпь.

По сведениям, предоставленным медицинским учреждением, такая зудящая сыпь служит частью кожного заболевания под названием дерматомиозит. Она проявляется в болезненных высыпаниях пурпурного цвета в области лица и век. Кроме соответствующих высыпаний у пациентов также может наблюдаться прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук.

«Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», — рассказали врачи клинического учреждения.

Уточняется, что именно кожные изменения относятся к наиболее распространенным признакам дерматомиозита.

Еще один распространенный симптом рака легких — это боль в спине или плечах. Конкретно этот симптом, как правило, вызван определенным типом болезни — опухоли Панкоста.

Подобный вид рака легких растет в верхней части дыхательных органов, после чего постепенно распространяется на ребра, нервы или позвоночник.

По статистике, примерно у 15% пациентов с диагностированным раком легких фиксируется гиперкальциемия — переизбыток кальция в организме. Подобное состояние выражается в боли в животе или тошноте, в связи с чем больные отказываются от приемов пищи, а также запоре, который сопровождается постоянными спазмами или тошнотой.

19 мая врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков заявил, что изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а также необычные ощущения при глотании могут быть первыми признаками онкологического заболевания.