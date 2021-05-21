Пользователи приложения «Московский транспорт» смогут арендовать велосипед

Возможность взять велосипед в аренду появилась у пользователей приложения «Московский транспорт». Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«Теперь при построении маршрута учитываются не только такси, каршеринг или городской транспорт, но еще и велопрокат», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Помимо этого, пользователи приложения смогут приобрести абонемент на сутки, месяц или весь сезон, а также строить мультимедийные маршруты для велосипедистов. Кроме того, в приложении можно проверить наличие свободных стоек и велосипедов на станциях проката, посмотреть все станции на карте или при помощи кнопки «Рядом с вами». Также в приложении доступна история поездок в профиле «Велобайка».

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, в городе продолжают активно развивать концепцию MaaS на базе приложения «Московский транспорт», где уже в настоящее время доступен весь наземный транспорт, есть возможность бронирования каршеринга, аренды велосипедов, вызова такси. До конца года планируется наполнение приложения городскими сервисами для удобства жителей столицы для использования системы транспорта.

19 мая сообщалось, что в Москве в 29 округах заработали 350 точек велопроката. В 2020 году в это время работали лишь 150 точек велопроката, пишет RT. Средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150–250 рублей в час, для детей — 150–200 рублей в час, пишет сайт 360tv.ru.