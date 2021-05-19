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В Подмосковье заработали 350 точек велопроката

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350 точек велопроката начали работать в 29 городских округах Московской области. Об этом сообщили в среду, 19 мая, в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, сервисы велопроката пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Московской области.

«В текущем году их число увеличилось больше чем в два раза. На сегодняшний день уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона. В этот период в прошлом году на территории Подмосковья свои услуги оказывали менее 150 сервисов велопроката», — цитирует главу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150–250 рублей в час, для детей — 150–200 рублей в час, добавили в пресс-службе.

Воскресенский уточнил, что в некоторых муниципалитетах установлены скидки для отдельных категорий граждан, пишет РИАМО.

Ранее, 3 апреля сообщалось, что в Москве этой весной прокат велосипедов и самокатов начнет работать рекордно рано. С 4 апреля у граждан появилась возможность воспользоваться самокатами, а с 6 апреля — велосипедами.

Целью дептранса в настоящий момент является установка 67 новых станций велопроката, из которых 63 — электрические. Новых велосипедов станет больше на 1 тыс. единиц, из них 500 будут работать за счет электроэнергии. Подчеркивается, что в 2021 году расширение данной сети продолжится не только в столице, но и в регионах, где открываются новые станции метро.

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