Покатило: пандемия подхлестнула спрос на велосипеды

На фоне закрытых спортзалов и боязни пользоваться общественным транспортом в пандемию во всем мире сильно подскочил спрос на велосипеды — настолько, что ведущим производителям оказалось непросто удовлетворить его . Китай в мае увеличил выпуск на 44% — во многом, чтобы заполнить американский рынок, где спрос в апреле подскочил на 75% по сравнению с прошлым годом. В несколько раз продажи этого транспортного средства выросли в Италии, Испании и Великобритании. Разумеется, этот тренд не обошел стороной и Россию.

Все, что ни делается...

В конце прошлого года владелец шанхайской компании General Sports, одного из крупнейших в Китае производителей велосипедов и экспортеров этой продукции на рынок США, Гэ Лэй всерьез думал о переводе завода в Камбоджу. На фоне американо-китайской торговой войны, в рамках которой Штаты ввели 25-процентные тарифы на импорт половины велосипедного ассортимента и комплектующих из КНР, это решение выглядело вполне финансово оправданным. Но из-за эпидемии коронавируса с этими планами пришлось повременить. И это оказалось к лучшему.

Как признался на днях Гэ Лэй гонконгскому изданию China South Morning Post, сейчас с конвейеров его завода ежемесячно сходят 300 тыс. велосипедов — это практически предел производственных мощностей предприятия . В схожем режиме работают и многие другие производители в Китае. По данным министерства промышленности и информационных технологий КНР, в апреле производство этого товара увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим годом, а в мае — на 44,6% до 4,25 млн единиц. При этом только в мае 4,6 млн китайских велосипедов ушли на экспорт.

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Но даже такого количества оказалось недостаточно, чтобы разом удовлетворить зарубежный спрос, спровоцированный как тоской по физической активности на фоне закрытых спортзалов, так и необходимостью передвижения при соблюдении социального дистанцирования.

Уже со второй недели марта в США, 90% велосипедов на рынке которого — родом из Китая, спрос на двухколесное средство передвижения увеличился на 30% . В апреле тенденция ускорилась: по данным исследовательской компании NPD Group, в этот месяц продажи традиционных велосипедов, а также запчастей к ним, шлемов и других велоаксессуаров в Штатах выросли сразу на 75% по сравнению с апрелем прошлого года. Объем продаж при этом достиг рекордного $1 млрд.

На чужих двоих

К моменту, когда в конце марта Великобритания вступила в локдаун, настроения в велоиндустрии страны были мрачные. За I квартал 2020 года продажи всех велосипедов в Соединённом королевстве упали по сравнению с тем же периодом годом ранее на 8%. Но уже в апреле все резко поменялось: рост спроса составил 60%. Популярность бюджетных моделей и вовсе подскочила на ошеломляющие 112%.

Как сообщили «Известиям» в Велосипедной ассоциации Великобритании, во многом подстегнуть продажи помогло умелое лоббирование — усилиями этой структуры веломагазины были признаны важным бизнесом, которому позволили оставить свои двери отрытыми даже в эпидемию . Но главным стимулом для покупки двухколесного друга, разумеется, стали опасения британцев заразиться при передвижении в общественном транспорте. Помогла и хорошая погода.

Покатило Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Mark Thomas/ZUMAPRESS

А затем велобум решили подстегнуть и власти. В середине мая британский премьер Борис Джонсон радостно предрек, что посткоронавирусное будущее станет «золотым веком велосипедных прогулок» . И объявил о выделении £2 млрд ($2,4 млрд) на развитие инфраструктуры для «активных путешествий» — таких как езда на велосипеде и пешие прогулки. Некоторые эксперты даже поспешили заявить, что пандемия коронавируса заложила основы для настоящей транспортной революции в Британии, в ходе которой 14 млн человек пересядут с личных автомобилей на велосипеды.

Полюбить такой способ передвижения пандемия заставила и жителей многих других стран Европы. По данным компании AliExpress, в июне велопродажи через интернет выросли в Италии — в восемь раз, в Британии — в семь, а в Испании увеличились пятикратно по сравнению с первым летним месяцем прошлого года.

О росте числа заказов отчитались недавно и некоторые европейские компании-производители. В частности, продажи бельгийского бренда электронных велосипедов Cowboy уже к апрелю увеличились втрое по сравнению с прошлым годом. В мае, когда страны ЕС стали выходить из жестких карантинов, спрос подрос еще внушительнее.

Голландский производитель электронных велосипедов VanMoof, поставляющий свой товар в два десятка стран, зафиксировал глобальный рост спроса в период с апреля по июнь сразу на 379%, рассказал «Известиям» представитель компании Барри Брекен.

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— И правительства по всему миру быстро реагируют на этот рост. В частности, Нью-Йорк взял на себя обязательство добавить первую милю охраняемых велосипедных дорожек через Манхэттен и Бруклин. В Берлине недавно ввели в действие временную велосипедную дорожку длиной в одну милю вдоль главного шоссе. А Милан планирует построить новую велосипедную полосу длиной в пять миль в рамках амбициозной схемы сокращения использования автомобилей после локдауна , — пояснил он.

Россия в тренде

Интерес к передвижению на двух колесах в условиях пока не отступившей пандемии оказался актуален и для России.

— Мы общаемся со многими веломагазинами, и они отмечают, что у них разобрали почти все прежние поставки. Сейчас даже наблюдаются сложности с новыми партиями, поскольку производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире, — сказал в беседе с «Известиями» представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов.

Активно в нынешний сезон расходятся, по его словам, не только новые, но и подержанные велосипеды. Спрос на эту категорию на «Авито» подскочил за последнее время на 70%. Прошлой весной объявление самого Владимира Кумова о продаже велосипеда безрезультатно провисело на этом сайте целый месяц, а этим летом тот же велосипед «ушел» за три часа.

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— Основная причина такого спроса — страх заразиться, поскольку в России большая часть людей ездит на общественном, а не личном транспорте. И тут велосипед становиться подходящей альтернативой, — пояснил он.

Рост интереса россиян к велосипедам «Известиям» подтвердили и представители ритейла.

— Мы в России почувствовали этот тренд. К сожалению, спортивные магазины в самый весенний велосезон были закрыты. И мы продавали велосипеды через интернет. С открытием магазинов спрос усилился и по итогам апреля, мая, июня достиг продаж прошлого года. Это впечатляющее достижение , учитывая, что часть магазинов оставалась закрытой по решению властей, — рассказал управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов.

Подтянулся в посткарантинный сезон и велопрокат. Как на днях рассказал ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в июне москвичи воспользовались услугами аренды велосипедов почти 1,3 млн раз, что превзошло прошлогодние показатели на 21%.