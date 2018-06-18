В городах создаются сети аренды самокатов

В городах РФ появятся автоматические станции проката самокатов, в том числе электрических. Соответствующий проект поддержан в принятой на днях «дорожной карте» «Автонет 2.0» Национальной технологической инициативы (НТИ). Идея в том, чтобы дать россиянам возможность эффективно преодолеть «последнюю милю» — километр-другой от остановки общественного транспорта до дома или офиса. Сеть станций «самокатного шеринга» предполагается в ближайшие годы развернуть в Москве и других населенных пунктах.

По данным рабочей группы «Автонет» НТИ, во всем мире распространение каршеринга (краткосрочная аренда авто) и райдшеринга (совместная аренда авто) закономерно приводит к идее краткосрочной аренды в городе и других средств передвижения — велосипедов, самокатов, микроэлектротранспорта. Сегодня они считаются эффективным способом решения проблемы «последней мили» в крупных населенных пунктах.

— Среднее расстояние от ближайшей станции метро до места работы для москвича составляет 1,6 км, — рассказал «Известиям» эксперт НТИ Роман Малкин. — Поэтому обновленная «дорожная карта» НТИ «Автонет» уделяет большое внимание рынкам «умной городской мобильности».

В ее концепции важное место отведено альтернативным видам транспорта, таким, как велосипеды или микроэлектротранспорт (скутеры, моноколеса, электровелосипеды, сегвеи и др.), которые особенно эффективны в решении проблемы «последней мили».

— Попытки пересадить граждан на экологические виды транспорта предпринимают администрации многих крупных городов. Сервисы интеллектуальной городской мобильности положительно влияют на транспортную ситуацию в городе и экологию. «Самокат Шеринг» — проект НТИ, который комплексно решает эти проблемы, — рассказал Роман Малкин.

Эксперт отметил сезонность использования самокатов и ограниченность дорожной инфраструктуры для них (согласно ПДД, пользователь этого транспортного средства приравнивается к пешеходу и не может пользоваться велосипедной инфраструктурой). Тем не менее такие сервисы проката будут широко востребованы в российских мегаполисах, считает Роман Малкин. Специалисты предсказывают стремительный рост количества компаний, занимающихся краткосрочной арендой обычных и электрических самокатов и иного микроэлектротранспорта, а также поиском решений для оптимизации этих услуг (подзарядка аккумуляторов, безопасность, стоянка и хранение, мониторинг местоположения, онлайновые платформы).

Руководитель проекта «Самокат Шеринг» Василий Быков рассказал «Известиям», что станции, создаваемые в рамках проекта, будут полностью автономными, работающими от солнечной энергии, без каких-либо кнопок и экранов. Взаимодействие с пользователями будет происходить только через мобильное приложение. Специальный прокатный самокат весит не более 5 кг, мгновенно складывается, проезд на нем разрешен как в пешеходных зонах, так и внутри зданий.

Аналогичные сервисы недавно появились в таких городах, как Сингапур, Париж, Лос-Анджелес. По словам Василия Быкова, в России первые станции проката «самокатов последней мили» будут в ближайший год открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининградской области.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает подобные проекты «беспроигрышными».

— При очень низких стартовых затратах не так уж критично, насколько востребованной окажется услуга среди горожан. Это не тот проект, где надо семь раз подумать и просчитать, прежде чем вкладывать деньги, — сказал эксперт «Известиям». — Поэтому можно приветствовать любые эксперименты с сервисами «последней мили», позволяющими избавить жителя большого города от проезда пары остановок на троллейбусе.

По мнению Михаила Блинкина, предсказать успех подобных проектов заранее невозможно: всё зависит от пользовательской «химии», множества мелких неочевидных деталей. Они могут заставить горожанина отнестись к услуге равнодушно или, напротив, немедленно принять ее.