В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2

Группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении оператора российского газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG) и его руководителя Маттиаса Варнига. Информация следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте сенатора от Республиканской партии Кевина Крамера 20 мая.

Они намерены восстановить санкции в отношении газопровода, в связи с этим представили соответствующий законопроект.

Как указал Крамер, администрация Байдена решила принять «ошибочную стратегию Германии». Сенатор призвал полностью остановить проект с целью защиты «энергетической и национальной безопасности». К нему присоединились и другие сенаторы от Республиканской партии.

Сенатор Стив Дейнс назвал недопустимыми действия президента США. Как отметил республиканец, Байден поддерживает российский газопровод и это происходит после закрытия трубопровода Keystone XL в Монтане.

По мнению сенатора Роджера Маршалла, администрация Байдена «сделала стратегическую ошибку, которая наносит ущерб США и усиливает влияние России в регионе и мире».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.