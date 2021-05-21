Полянский оценил взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, передает телеканал «Известия».

По его словам, Россия надеется, что израильско-палестинская договоренность «останется долгосрочной».

Первый зампостпреда призвал стороны конфликта «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

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