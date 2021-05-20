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Попова назвала место наиболее частых случаев заражения COVID-19

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Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в транспорте, однако наибольшее число граждан приобретают COVID-19 от близких. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

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«Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество», — заявила Попова.

Глава ведомства добавила, что в основном заболевают люди старше 50 лет и пожилые. Заражения также встречаются среди невакцинированных граждан, возвращающихся из-за рубежа, сказала Попова.

«Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться», — заключила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова в интервью подчеркнула, что вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех штаммов COVID-19.

18 мая Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве примера глава ведомства привела ситуацию 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошло 60% населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии повопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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