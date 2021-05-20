Владимир Путин одобрил претендентов на звание «Город трудовой доблести». Почетным титулом отметят заслуги тыловиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Известия».

«Был организован сбор подписей за города-претенденты. Мы помогали с оформлением документов, обрабатывали обращения от трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных, ветеранских организаций — всего в прошлом году мы собрали более 8 млн подписей. В большинстве городов, которым было присвоено почетное звание, мы вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определили места расположения памятных стел», — заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Хорошо, спасибо большое. Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах. Так и будем действовать дальше», — прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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