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Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
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Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетит Дальний Восток 22–24 мая и обсудит с местными властями развитие туризма. Об этом в четверг, 20 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ.

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«На Дальнем Востоке мы планируем провести несколько совещаний. Во-первых, обсудим с местными властями, экологами, инвесторами и другими заинтересованными лицами формирование концепции развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике и, в частности, в Долине гейзеров, на которую вчера указал президент. Комплексная задача — увеличить турпоток в особо охраняемой природной территории, оберегая уникальную природу края и не нарушая экологического законодательства», — заявил Чернышенко.

Он подчеркнул, что в России на данный момент зарегистрировано 106 государственных природных заповедников, 62 национальных парка и 61 государственный природный заказник федерального значения.

Кроме того, будет проведено совещание с главой Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым и главами субъектов страны по оценке финальной готовности регионов к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей.

Днем ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

Путин со своей стороны заметил, что если правильно организовать инфраструктуру, то всё будет в порядке.

В свою очередь, Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, для того чтобы лично разобраться с развитием Долины гейзеров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 20 мая рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова. По его словам, соответствующие механизмы будут проработаны совместно с федеральным правительством. Также Солодов отметил, что во время реализации проекта он будет руководствоваться словами Путина о том, что «надо относиться к людям как к своим, а не как к чужим».

Директор Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, Петр Шпиленок выразил мнение, что многократно увеличить турпоток в Долину гейзеров не удастся. По его словам, многолюдность и инфраструктура для комфорта туристов не даст им самим насладиться местом и сведут на нет философию экологического туризма.

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