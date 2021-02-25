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Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО

Дикие путешествия, проблемы с транспортом и отсутствие комфорта обсудили на Камчатке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО
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2021-02-24 23:51:36
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Прошлый год был сложным для туристической отрасли Камчатского края, однако он задал ряд новых трендов, рассказали «Известиям» в профильном министерстве региона. Влияние пандемии на эту сферу отметили также представители власти, бизнеса и экспертного сообщества, участвовавшие в форуме «Дальний Восток — зима открытий», который прошел с 24 по 25 февраля в Петропавловске-Камчатском. Одной из основных проблем остается транспортная доступность субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО), отмечают специалисты. Тем не менее этот вопрос постепенно решается, заверили «Известия» представители региона в парламенте.

Жемчужина Востока

В Петропавловске-Камчатском прошел деловой форум «Дальний Восток — зима открытий», где представители власти, бизнеса и эксперты обсудили проблемы развития туризма не только в регионе, но и на всем Дальнем Востоке. Два дня работали многочисленные площадки, где поднимались вопросы экологического туризма, строительства новых объектов инфраструктуры и приоритеты делового туризма в ДФО.

Дальний приток
Виды Камчатки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако в центре внимания оказалось развитие этой сферы на Камчатке, что неудивительно, учитывая потенциал региона. В 2019 году на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин отмечал: «Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка». За последние годы полуострову удалось поймать позитивный тренд в привлечении путешественников. Если туристический поток в 2017 году составил 199,3 тыс. человек, то в 2019-м он достиг 241,5 тыс. 2020 год региональные власти назвали аномальным и сложным, но отметили новые тренды и большой потенциал в развитии туризма.

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Прошлый год был интересным. Мы видим, что появились новые целевые аудитории. У нас туроператоры смогли переориентироваться и сделать акцент на местного жителя. У нас появился запрос на долгие путешествия. Порядка 30% нашего населения перешли на удаленную работу и готовы совмещать отдых и работу, — рассказала «Известиям» министр туризма Камчатского края Наталия Максименко.

Она также обратила внимание на сложности транспортной доступности внутри региона и отметила необходимость развития автонаправлений, малой авиации и круизного сообщения. «Это в планах есть, пока не загадываем, это в процессе», — добавила министр. Актуальность развития транспортной доступности межрегионального туризма отмечали и специалисты, приглашенные на форум с разных уголков ДФО.

Рейс Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский не является для властей приоритетным, поэтому сейчас его отменили, и приходится добираться с пересадками. Пока у нас не будет стабильных транспортных перевозок, туроператоры не смогут говорить о глубине продаж, что очень важно для туристического бизнеса, — рассказала на форуме заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

Дальний приток
Катание на сапбордах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что все регионы уникальны и могут предложить путешественникам оригинальные продукты. При этом представители субъектов на панели форума словно конкурировали между собой и отмечали свои преимущества. Например, замминистра туризма Бурятии Туяна Дугарова рассказала о том, что именно ее регион первым в России был открыт для путешественников. О наследии коронавируса рассказала и представитель Амурской области, руководитель туристско-информационного центра региона Наталья Храмова.

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У нас начало развиваться новое направление — появился турист-исследователь, который ищет труднодоступные места, чтобы побыть в одиночестве, уединиться. Сейчас людей не пугает отсутствие комфорта, дорог и инфраструктуры. Пандемия стала стимулом развития новых направлений, — рассказала специалист.

Планы на будущее

Туризм на Камчатке только развивается, и в этом направлении предстоит еще много работы, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель председателя Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая.

— Конечно, развитие туризма на Камчатке и на Дальнем Востоке напрямую зависит от транспортной доступности. Благодаря президенту парламент и правительство проводят большую работу и уже принят ряд важных решений: плоские тарифы, субсидированные перелеты. Сейчас стоит задача увеличивать объем перевозок и количество выполняемых рейсов, — отметила парламентарий.

Дальний приток
морской котик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В профильном думском комитете «Известиям» рассказали и о других проблемах, с которыми сталкиваются туристы на Дальнем Востоке.

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— Проблемы по России одинаковы: инфраструктура слабо развита. Второе — мы не умеем презентовать наши территории и общение с дикой природой. Кроме того, транспортная составляющая тоже не отвечает определенным требованиям. Перебраться в населенный пункт из центра субъекта очень тяжело, — отметил первый зампред комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Сергей Каргинов.

Действительно, успешный визит в дикие земли Камчатки — дело чрезвычайно сложное. До большинства мест можно добраться только летом и на вертолете. Одно из мест, куда возможно попасть в зимний период, — поездка на Авачинский перевал, куда и отправились «Известия».

Путь до точки обзора вулканов и сопок выглядит так: сначала едем на автобусе, а потом нужно пересаживаться на ратраки — самоходную технику на гусеничном ходу, наиболее пригодную для передвижения по неразработанным снежным дорогам. Спустя примерно час поездки по кочкам самоотверженный турист доезжает до «базы», где ему предлагают чай и бутерброды. После небольшого привала путь продолжается уже до смотровой площадки, где опытные экскурсоводы обещают виды на местные природные достопримечательности.

Дальний приток
поездка на Авачинский перевал

Поездка на Авачинский перевал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Хорошая видимость здесь большая удача. Корреспонденту «Известий», увы, не повезло: туман и снегопад не позволили увидеть ни одну из гордостей «дикой Камчатки». Ориентируясь на слова экскурсовода, туристы фотографировались на фоне «белой тьмы» — там, где, предположительно, и располагались знаменитые сопки и вулканы. После возвращения на базу сложности продолжились — на этот раз разрядился аккумулятор у машины, которая должна была возвращаться до Петропавловска. После часового поиска замены ратрак все-таки пришел в норму и привез путешественников обратно к благам цивилизации.

Именно в дикой природе ценность Камчатки отмечал недавно в интервью «Известиям» глава региона Владимир Солодов. «Наших посетителей привлекают экстремальный туризм, встречи с дикими животными, разные природные явления, которые происходят зимой и летом», — подчеркивал губернатор. Тем не менее, по его словам, уровень сервиса, который можно назвать «непредсказуемым», накладывает определенный негативный отпечаток на впечатления от экскурсий по полуострову.

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