Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО
Прошлый год был сложным для туристической отрасли Камчатского края, однако он задал ряд новых трендов, рассказали «Известиям» в профильном министерстве региона. Влияние пандемии на эту сферу отметили также представители власти, бизнеса и экспертного сообщества, участвовавшие в форуме «Дальний Восток — зима открытий», который прошел с 24 по 25 февраля в Петропавловске-Камчатском. Одной из основных проблем остается транспортная доступность субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО), отмечают специалисты. Тем не менее этот вопрос постепенно решается, заверили «Известия» представители региона в парламенте.
Жемчужина Востока
В Петропавловске-Камчатском прошел деловой форум «Дальний Восток — зима открытий», где представители власти, бизнеса и эксперты обсудили проблемы развития туризма не только в регионе, но и на всем Дальнем Востоке. Два дня работали многочисленные площадки, где поднимались вопросы экологического туризма, строительства новых объектов инфраструктуры и приоритеты делового туризма в ДФО.
Однако в центре внимания оказалось развитие этой сферы на Камчатке, что неудивительно, учитывая потенциал региона. В 2019 году на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин отмечал: «Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка». За последние годы полуострову удалось поймать позитивный тренд в привлечении путешественников. Если туристический поток в 2017 году составил 199,3 тыс. человек, то в 2019-м он достиг 241,5 тыс. 2020 год региональные власти назвали аномальным и сложным, но отметили новые тренды и большой потенциал в развитии туризма.
— Прошлый год был интересным. Мы видим, что появились новые целевые аудитории. У нас туроператоры смогли переориентироваться и сделать акцент на местного жителя. У нас появился запрос на долгие путешествия. Порядка 30% нашего населения перешли на удаленную работу и готовы совмещать отдых и работу, — рассказала «Известиям» министр туризма Камчатского края Наталия Максименко.
Она также обратила внимание на сложности транспортной доступности внутри региона и отметила необходимость развития автонаправлений, малой авиации и круизного сообщения. «Это в планах есть, пока не загадываем, это в процессе», — добавила министр. Актуальность развития транспортной доступности межрегионального туризма отмечали и специалисты, приглашенные на форум с разных уголков ДФО.
— Рейс Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский не является для властей приоритетным, поэтому сейчас его отменили, и приходится добираться с пересадками. Пока у нас не будет стабильных транспортных перевозок, туроператоры не смогут говорить о глубине продаж, что очень важно для туристического бизнеса, — рассказала на форуме заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
Она отметила, что все регионы уникальны и могут предложить путешественникам оригинальные продукты. При этом представители субъектов на панели форума словно конкурировали между собой и отмечали свои преимущества. Например, замминистра туризма Бурятии Туяна Дугарова рассказала о том, что именно ее регион первым в России был открыт для путешественников. О наследии коронавируса рассказала и представитель Амурской области, руководитель туристско-информационного центра региона Наталья Храмова.
— У нас начало развиваться новое направление — появился турист-исследователь, который ищет труднодоступные места, чтобы побыть в одиночестве, уединиться. Сейчас людей не пугает отсутствие комфорта, дорог и инфраструктуры. Пандемия стала стимулом развития новых направлений, — рассказала специалист.
Планы на будущее
Туризм на Камчатке только развивается, и в этом направлении предстоит еще много работы, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель председателя Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая.
— Конечно, развитие туризма на Камчатке и на Дальнем Востоке напрямую зависит от транспортной доступности. Благодаря президенту парламент и правительство проводят большую работу и уже принят ряд важных решений: плоские тарифы, субсидированные перелеты. Сейчас стоит задача увеличивать объем перевозок и количество выполняемых рейсов, — отметила парламентарий.
В профильном думском комитете «Известиям» рассказали и о других проблемах, с которыми сталкиваются туристы на Дальнем Востоке.
— Проблемы по России одинаковы: инфраструктура слабо развита. Второе — мы не умеем презентовать наши территории и общение с дикой природой. Кроме того, транспортная составляющая тоже не отвечает определенным требованиям. Перебраться в населенный пункт из центра субъекта очень тяжело, — отметил первый зампред комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Сергей Каргинов.
Действительно, успешный визит в дикие земли Камчатки — дело чрезвычайно сложное. До большинства мест можно добраться только летом и на вертолете. Одно из мест, куда возможно попасть в зимний период, — поездка на Авачинский перевал, куда и отправились «Известия».
Путь до точки обзора вулканов и сопок выглядит так: сначала едем на автобусе, а потом нужно пересаживаться на ратраки — самоходную технику на гусеничном ходу, наиболее пригодную для передвижения по неразработанным снежным дорогам. Спустя примерно час поездки по кочкам самоотверженный турист доезжает до «базы», где ему предлагают чай и бутерброды. После небольшого привала путь продолжается уже до смотровой площадки, где опытные экскурсоводы обещают виды на местные природные достопримечательности.
Поездка на Авачинский перевал
Хорошая видимость здесь большая удача. Корреспонденту «Известий», увы, не повезло: туман и снегопад не позволили увидеть ни одну из гордостей «дикой Камчатки». Ориентируясь на слова экскурсовода, туристы фотографировались на фоне «белой тьмы» — там, где, предположительно, и располагались знаменитые сопки и вулканы. После возвращения на базу сложности продолжились — на этот раз разрядился аккумулятор у машины, которая должна была возвращаться до Петропавловска. После часового поиска замены ратрак все-таки пришел в норму и привез путешественников обратно к благам цивилизации.
Именно в дикой природе ценность Камчатки отмечал недавно в интервью «Известиям» глава региона Владимир Солодов. «Наших посетителей привлекают экстремальный туризм, встречи с дикими животными, разные природные явления, которые происходят зимой и летом», — подчеркивал губернатор. Тем не менее, по его словам, уровень сервиса, который можно назвать «непредсказуемым», накладывает определенный негативный отпечаток на впечатления от экскурсий по полуострову.