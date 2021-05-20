Мишустин поручил Чернышенко на месте разобраться с развитием Долины гейзеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток для того, чтобы лично разобраться с развитием Долины гейзеров. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что решение принято по итогам прошедшего накануне совещания у президента России Владимира Путина.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Премьер указал на то, что нужно продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.

В дальнейшем, обратил внимание Мишустин, нужно создать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, которая будет соответствовать экологическому законодательству. Этот опыт можно будет применять по отношению к другим подобным территориям в России.

Так, вице-премьер должен встретится с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.

Ожидается, что в мероприятии поучаствует руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Кроме этого, в рамках этой рабочей поездки Чернышенко поручено в режиме видеоконференции провести совещание с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая стартует с 25 мая.

Накануне на совещании с президентом Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

Путин со своей стороны заметил, что если правильно организовать инфраструктуру, то все будет в порядке.