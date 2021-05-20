На Камчатке усомнились в серьезном увеличении турпотока в Долину гейзеров

Многократно увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке не удастся. Такое мнение выразил директор Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, Петр Шпиленок.

По его словам, оценкой возможности увеличения турпотока должны заниматься эксперты на основании научных исследований и мониторинга. Шпиленок выразил уверенность, что многолюдность и инфраструктура для комфорта туристов не даст им самим насладиться местом и сведут на нет философию экологического туризма.

«Многократно увеличить количество посетителей совершенно точно не удастся. <…> Человек должен не просто увидеть гейзеры из-за плеча других посетителей, он должен созерцать, соединиться с этим местом, почувствовать его энергию», – приводит его пресс-служба заповедника в среду, 19 мая.

При этом отмечается, что в заповеднике поддерживают позицию президента России Владимира Путина, который призвал развивать местную инфраструктуру. Уточняется, что за последнее десятилетие в заповеднике были возведены настильные тропы, визит-центр, смотровые и вертолетные площадки, а также домики для туристов и сотрудников.

В то же время в заповеднике подчеркнули, что нельзя развивать инфраструктуру Долины гейзеров только для того, чтобы удовлетворить спрос путешественников.

«У этого хрупкого места есть определенная учеными допустимая рекреационная нагрузка. Это тот максимум, который не нарушит ход естественных процессов и не изменит облик Долины», — указали в пресс-службе.

Говоря о максимальной реакционной нагрузке в заповеднике уточнили, что речь идет, в частности, о количестве людей, шуме вертолетов, количестве инфраструктурных объектов и всем том, что может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Долину гейзеров на Камчатке, согласно статистическим данным, которые привели в заповеднике, ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом. Турсезон длится с конца мая по конец сентября.

19 мая на совещании с президентом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

Путин со своей стороны заметил, что если правильно организовать инфраструктуру, то всё будет в порядке.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин на следующий день поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, для того чтобы лично разобраться с развитием Долины гейзеров.

Мишустин указал на то, что нужно продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 20 мая рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова. По его словам, соответствующие механизмы будут проработаны совместно с федеральным правительством. Также Солодов отметил, что во время реализации проекта он будет руководствоваться словами Путина о том, что «надо относиться к людям как к своим, а не как к чужим».