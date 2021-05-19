Путин отреагировал на слова Чернышенко о российских туристах в Долине гейзеров

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке, которые могут «все вытоптать». Об этом российский лидер сказал 19 мая на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Во время совещания Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

«Я понимаю, что ничего плохого вы (Дмитрий Чернышенко. — Ред.) не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал Путин.

Также в среду Чернышенко рассказал, что нацпроект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года.

При этом более 12 млрд рублей в рамках нацпроекта направят на создание привлекательных для туристов центров городов. В частности, как объяснил вице-премьер, средства пойдут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристических информационных центров и прочее.

На совещании Чернышенко также сообщил, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

т стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.