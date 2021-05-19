Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Бывший заммэра Химок Ваулин задержан по подозрению в мошенничестве
Общество
Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели
Общество
Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Общество
Медведев теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы из громкоговорителей
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Собянин опроверг данные о застройке «РЖД Арены»
Туризм
В России на развитие туризма привлекут около 2 трлн рублей частных инвестиций
Общество
Станцию МЦД-2 «Щукинскую» откроют в июне

Путин отреагировал на слова Чернышенко о российских туристах в Долине гейзеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке, которые могут «все вытоптать». Об этом российский лидер сказал 19 мая на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО
Дикие путешествия, проблемы с транспортом и отсутствие комфорта обсудили на Камчатке

Во время совещания Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

«Я понимаю, что ничего плохого вы (Дмитрий Чернышенко. — Ред.) не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал Путин.

Также в среду Чернышенко рассказал, что нацпроект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года.

При этом более 12 млрд рублей в рамках нацпроекта направят на создание привлекательных для туристов центров городов. В частности, как объяснил вице-премьер, средства пойдут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристических информационных центров и прочее.

На совещании Чернышенко также сообщил, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

т стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021