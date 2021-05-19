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Туризм
В России на развитие туризма привлекут около 2 трлн рублей частных инвестиций
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В России на развитие туризма привлекут около 2 трлн рублей частных инвестиций

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Нацпроект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в среду, 19 мая, на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ходе реализации положений послания Федеральному собранию.

«До 2030 года планируется, что корпорация «Туризм.рф» привлечет около 2 трлн [рублей] частных инвестиций. Будет построено около 600 объектов по всей стране», — сказал он.

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Кроме этого, Чернышенко рассказал о том, что господдержку в рамках нацпроекта по туризму будут оказывать на конкурсной основе, претендовать на нее смогут все российские регионы.

При этом более 12 млрд рублей в рамках нацпроекта направят на создание привлекательных для туристов центров городов. В частности, как объяснил вице-премьер, средства пойдут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристических информационных центров и прочее.

На совещании Чернышенко также сообщил, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

Территориальное мастер-планирование является одним из важных направлений господдержки, заложенных в нацпроекте по туризму, напомнил он.

Ранее в этот день Чернышенко сообщил о запуске с 25 мая программы детского туристического кешбэка. Правительство выделило на нее 5 млрд рублей.

Кроме этого, 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что программа туристического кешбэка в России продлена до конца года. Он отмечал, что лично беседовал с представителями туристического бизнеса в разных регионах страны, которые рассказали о большой популярности программы у россиян.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.

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