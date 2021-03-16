Ростуризм назвал дату старта третьего этапа туристического кешбэка

Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь на 18 марта, поехать в путешествие можно будет до 30 июня. Об этом сообщила журналистам во вторник, 16 марта, руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT.

«Очередной, третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта — с 00:01 мск. Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тыс. рублей», — сказала она.

Глава Ростуризма уточнила, что приобрести тур можно с момента старта программы и до 15 июня, а отправиться в путешествие можно будет с того же момента и до 30 июня.

Российское правительство приняло решение направить 2 млрд рублей на третий этап программы «Туристический кешбэк». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Условия остаются теми же: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, а сумма возврата составит 20% от цены самого тура, но при этом не более 20 тыс. рублей. Помимо того, кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».

Второй этап программы стартовал в России в середине октября прошлого года.

В начале октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кешбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

С 21 по 28 августа прошлого года в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.