Правительство направит 2 млрд рублей на программу «Туристический кешбэк»

Правительство России приняло решение направить 2 млрд рублей на третий этап программы «Туристический кешбэк», который стартует в марте. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Ее новый, уже третий по счету, этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели 2 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок Ростуризм объявит позднее. Также отмечается, что условия остаются теми же: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, а сумма возврата составит 20% от цены самого тура, но при этом не более 20 тыс. рублей. Кроме того, кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».

Ранее, 10 марта, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, что третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели. Она отметила, что кардинальных изменений в программе не будет.

Второй этап программы стартовал в России в середине октября прошлого года.

В начале октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кешбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

С 21 по 28 августа прошлого года в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.