Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ЕС решил начать переговоры по российской вакцине «Спутник V»
Мир
В Китае выявили новый рассадник вирусов
Общество
Губернатор Ставрополья распустил правительство после ареста зампреседателя
Мир
Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в Конституцию
Интернет
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым 24» в Instagram
Политика
Правительство Ставрополья отправлено в отставку после ареста зампреда
Мир
В Крыму заявили об отсутствии у Украины прав на полуостров
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели
Происшествия
Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

Правительство направит 2 млрд рублей на программу «Туристический кешбэк»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России приняло решение направить 2 млрд рублей на третий этап программы «Туристический кешбэк», который стартует в марте. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Возврати другому: президент продлил программу туристического кешбэка
В следующем году россияне могут вернуть часть средств за путевки по России

«Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Ее новый, уже третий по счету, этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели 2 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок Ростуризм объявит позднее. Также отмечается, что условия остаются теми же: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, а сумма возврата составит 20% от цены самого тура, но при этом не более 20 тыс. рублей. Кроме того, кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».

Ранее, 10 марта, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, что третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели. Она отметила, что кардинальных изменений в программе не будет.

Второй этап программы стартовал в России в середине октября прошлого года.

В начале октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кешбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

С 21 по 28 августа прошлого года в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021