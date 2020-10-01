В РСТ прокомментировали продление программы туристического кешбэка

Продление программы туристического кэшбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей становится шире, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Такое мнение высказал в четверг, 1 октября, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«По стоимости тоже всё понятно, не ограничивается. То есть меньше 25 тыс. рублей тоже получат свои 20% кэшбэка. Продолжительность — до 10 января, то есть включаются и новогодние праздники в следующем году», — цитирует его RT.

Эксперт считает, что программу нужно продлить до майских праздников включительно.

«Но сам факт очень полезен, и для потребителей это хороший стимул отправиться в путешествие: 20% — очень серьезный кэшбек и для бизнеса, и для регионов, так как могут участвовать все регионы», — добавил Барзыкин.

Ранее в этот же день сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка за туры по стране до 10 января 2021 года, передает НСН.

Теперь в ней могут принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Кроме того, продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее она должна была быть не менее 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).