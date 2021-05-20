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Власти Камчатки рассказали о планах по развитию туризма в заповедных зонах

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.

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«[Президент России Владимир] Путин уделил особое внимание доступности заповедных мест Камчатки, в частности, Долины гейзеров, для максимально широкого круга туристов. Для нас эта тема особенно важна с учетом того, что природные жемчужины края остаются малодоступными для жителей», — написал Солодов в своем Instagram.

По его совам, подобные механизмы будут проработаны совместно с федеральным правительством. Также Солодов отметил, что во время реализации проекта он будет руководствоваться словами Путина о том, что «надо относиться к людям как к своим, а не как к чужим».

Накануне на совещании с президентом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за направление туризма, отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать много туристов, так как они могут оказать влияние на природу курорта.

Путин со своей стороны заметил, что если правильно организовать инфраструктуру, то всё будет в порядке.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, для того чтобы лично разобраться с развитием Долины гейзеров.

Мишустин указал на то, что нужно продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.

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