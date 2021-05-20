Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Мир
Лавров провел вторую за сутки встречу с Блинкеном
Общество
Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве
Мир
Лавров обсудил с Блинкеном планы по размещению войск США в Польше
Политика
Путин отметил возможность России «выбить зубы» недругам
Сюжет:

Зеленский запланировал военный парад в День независимости Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал крупный военный парад в честь Дня независимости страны, который состоится в августе.

«Украине необходим свисток, в который должен выйти пар»
Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник — о причинах обострения в Донбассе и перспективах переезда контактной группы из Белоруссии

«Будет парад, большой — на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на майдане», — сказал украинский лидер во время выступления на пресс-конференции в Киеве в четверг, 20 мая.

По его словам, праздничные мероприятия продолжатся в течение трех дней — с 22 по 24 августа.

Праздник в честь 30-летия принятия провозглашения о независимости Украины начнется с вручения специально учрежденной премии «Национальная легенда» украинцам, которые прославляют страну за рубежом и внутри нее.

Далее, 23 августа, в Киевском оперном театре состоится концерт оперы и балета, а вечером 24 августа после парада на Олимпийском стадионе в Киеве организуют большой концерт.

В рамках празднования Дня независимости страну, по словам Зеленского, посетят представители других государств, с которыми украинский президент проведет переговоры.

Также власти Украины надеются на участие представителей иностранной делегации в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающие позицию Киева по вопросу о Крыме.

16 марта Владимир Зеленский заявил, что страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское». За день до этого, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение с РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021