Зеленский запланировал военный парад в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал крупный военный парад в честь Дня независимости страны, который состоится в августе.

«Будет парад, большой — на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на майдане», — сказал украинский лидер во время выступления на пресс-конференции в Киеве в четверг, 20 мая.

По его словам, праздничные мероприятия продолжатся в течение трех дней — с 22 по 24 августа.

Праздник в честь 30-летия принятия провозглашения о независимости Украины начнется с вручения специально учрежденной премии «Национальная легенда» украинцам, которые прославляют страну за рубежом и внутри нее.

Далее, 23 августа, в Киевском оперном театре состоится концерт оперы и балета, а вечером 24 августа после парада на Олимпийском стадионе в Киеве организуют большой концерт.

В рамках празднования Дня независимости страну, по словам Зеленского, посетят представители других государств, с которыми украинский президент проведет переговоры.

Также власти Украины надеются на участие представителей иностранной делегации в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающие позицию Киева по вопросу о Крыме.

16 марта Владимир Зеленский заявил, что страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское». За день до этого, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение с РФ.