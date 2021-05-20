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В МВД заявили о возможности продления незаконным мигрантам срока пребывания в РФ

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ может продлить незаконным мигрантам срок пребывания в России до 90 дней, если те не имеют возможности вернуться на родину из-за остановки транспортного сообщения в пандемию. Об этом сообщили в четверг, 20 мая, в пресс-службе ведомства.

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«Иностранным гражданам, имеющим гражданство или право на постоянное проживание в государствах, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории РФ, для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней», — цитирует сообщение пресс-службы РЕН ТВ.

В МВД добавили, что для возврата иностранных граждан, которую не имеют возможности вернуться к себе в страну, с ведомствами и компетентными органами других стран определен порядок согласования вывозных рейсов и пропуска через их границы.

Соответствующий указ был принят в апреле прошлого года, чтобы мигранты могли закрепить свой правовой статус во время пандемии. Документ был продлен до 15 июня текущего года.

Ранее, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. По словам президента, рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики.

В начале февраля стало известно, что в России побили рекорд 15-летней давности по числу новых граждан. Свыше 656 тыс. иностранцев получили российские паспорта в 2020 году. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев — 62,4%. Паспорта выдали 63 тыс. таджиков и 43 тыс. казахов. Также гражданами РФ стали немцы, американцы, британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец.

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