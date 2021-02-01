В РФ обновили рекорд по выдаче гражданства

Рекорд 15-летней давности по количеству новых граждан побили в России. Свыше 656 тыс. иностранцев получили паспорта РФ в 2020-ом году. Больше всего иностранцев, получивших российский паспорт, оказалось среди украинцев - 62,4%, сообщает телеканал «Известия». Паспорта выдали 63 тыс. таджиков и 43 тысячам казахов. Кроме того, гражданами России стали немцы, американцы, британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец.

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