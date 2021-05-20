Загрузка санаториев юга России летом достигнет 95%

К июлю-августу загрузка санаториев Крыма и Краснодарского края составит 90–95%, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«В майский период здравницы Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены практически полностью, на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные санатории, особенно на юге, уже забронированы. В целом, если считать среднюю загрузку на лето по всем регионам России, сейчас она составляет 80%», — сказал он.



При этом в Крыму и Краснодарском крае загрузка выше, к июлю-августу она составит 90–95%, заметил эксперт.



«Активно раскупают не только побережье, но и Кавминводы, Алтайский край. Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то их загрузка летом превысит 70%, и это лучше, чем в 2019 году. Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств», — заключил вице-президент РСТ.



Высокую загрузку здравниц на всё лето также обеспечили ограничения по выезду за границу и спрос на реабилитацию после COVID-19, полагают представители отрасли.



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