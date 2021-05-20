Здоровый интерес: мест в санаториях юга России на июнь уже почти нет

Курортный сезон набирает обороты. Мест в санаториях южных регионов России на июнь уже почти нет, в июле-августе их загрузка также достигнет 95%, сообщили «Известиям» представители турбизнеса. Заполненность здравниц в других регионах тоже высокая — по итогам сезона она превысит 70%. По сравнению с 2019 годом спрос на отечественные пансионаты вырастет как минимум на 15%, отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Этому способствуют карантинные ограничения по выезду за границу, популярность программы туристического кешбэка и растущий спрос на реабилитационные курсы после перенесенного коронавируса. При этом повышать цены, компенсируя серьезные убытки 2020-го, санатории не торопятся — за два года размещение подорожало лишь на 5–15%.

Шесть миллионов одних курортников

В южных курортных регионах (Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды) загрузка уже сейчас максимально высокая, на июнь мест практически нет, на остальные летние месяцы также ажиотажный спрос, сообщил «Известиям» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

— В санаториях многих других регионов загрузка по сравнению с 2019 годом выше на 5–15%, но там пока еще можно найти свободные места. При этом некоторые здравницы из числа тех, что работают по программе туристического кешбэка, отметили рост спроса на 30–35% , — рассказал он.

Востребованность российских здравниц растет из-за высокого спроса на курортный отдых в России в целом и отчасти — из-за необходимости реабилитации людей после коронавируса, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Здоровый интерес_1 Отдыхающие в каньоне «Чертовы ворота» на реке Хоста в Сочи Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

— В майский период санатории Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были практически заполнены — на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные пансионаты, особенно на юге, уже забронированы. В целом если считать среднюю загрузку на лето по всем регионам России, то сейчас она составляет 80% , — сказал он.

При этом в Крыму и Краснодарском крае загрузка выше, к июлю-августу она составит 90–95% , заметил Юрий Барзыкин.

— Активно раскупают не только побережье, но и Кавминводы, Алтайский край. Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то их загрузка летом превысит 70%, и это тоже лучше, чем в 2019 году. Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств, — отметил вице-президент РСТ.

В Кисловодске уже немало санаториев и пансионатов, где вообще не осталось свободных мест вплоть до сентября, сообщил «Известиям» вице-президент по стратегическому развитию гостиничной управляющей компании Cosmos Hotel Group Сергей Толчин. На майские праздники был небывалый для современной истории наплыв туристов — свободные места оставались только там, где цена совсем не соответствовала качеству или основные фонды сильно изношены и запущены.

Здоровый интерес_4 Сотрудница санатория в одном из номеров спального корпуса Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Такая ситуация наблюдается не только в Кисловодске, но и в целом по Ставропольскому и Краснодарскому краям. Средняя загрузка санаториев на весь летний сезон — более 80%. Места в востребованных здравницах часто раскупают заранее, а в этом году еще и добавилось значительное количество туристов, которые не смогли выехать за границу, что способствовало более активному раннему бронированию, — отметил эксперт.

В целом по итогам сезона загрузка российских здравниц будет на 10–15% выше, чем в докризисном 2019 году, уверен Юрий Барзыкин. Таким образом, они примут более шести миллионов постояльцев.

По ценам 2019 года

Порядок заселения в санатории по сравнению с 2020 годом был упрощен — например, из всех справок постояльцам теперь нужна только об эпидокружении , напомнил Юрий Барзыкин.

— При этом масочный режим сохраняется, как и необходимость для персонала санитарной обработки комнат. Это — дополнительные затраты, но тем не менее цены санатории по сравнению с 2019 годом почти не поднимали. Я бы сказал, что рост не превышает 5–10%, — сообщил он.

Цены выросли очень неравномерно, всё зависит от уровня объекта: luxury-сегмент показывает наибольший рост, эконом — значительно меньше , отметил Михаил Данилов. По его оценке, с 2019-го цены в среднем поднялись на 5–15 %. Сергей Толчин, в свою очередь, отметил рост цен на 10–15% за два года.

Здоровый интерес_3 Отдыхающие в Нарзанной галерее Кисловодска Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Стоимость проживания у нас не менялась с 2019 года, подорожало только питание из-за роста цен на продукты. В целом спросом пользуются номера повышенных категорий — это связано с тем, что туристы, привыкшие путешествовать в Турцию, Египет, Черногорию, из-за закрытых границ поехали на российское побережье. Они выбирают более дорогие и просторные номера с более современным ремонтом, — рассказала «Известиям» директор отеля-санатория «Азимут Прометей Небуг» в районе Туапсе Янина Шкребец.

Что касается загрузки, то этим летом она небывалая, отметила собеседница.

— Мы работаем с апреля по конец октября. Загрузка в мае у нас — 26%, что соответствует объемам 2019 года. Но на лето динамика весьма положительная. На июнь уже сейчас раскуплено 81% номеров — такого никогда не было, обычно загрузка в этот месяц процентов 70, поскольку море прогревается лишь ко второй половине месяца. Думаю, что помогла программа кешбэка, — сообщила Янина Шкребец.

При этом по июлю и августу загрузка уже сейчас на уровне 74% и в «Азимуте» ожидают, что в итоге она составит 92–95%. На сентябрь раскуплено 50% номеров.

Этим летом в санаториях в том числе будут проходить реабилитацию граждане, переболевшие ковидом. Здравницы разработали для них специальные программы, которые очень востребованы.

— Такие программы предлагают на черноморском побережье, в Подмосковье и ряде других регионов . Кроме того, как мы знаем, коронавирус поражает различные системы, поэтому переболевших ковидом принимают и санатории, которые специализируются на восстановлении органов дыхания, сосудов и прочее, — отметил Юрий Барзыкин.

Здоровый интерес_2 Отдыхающие на пляже в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В «Азимуте» сообщили, что переболевшие ковидом гости среди постояльцев есть — обычно это индивидуальные, а не организованные путешественники. В отеле-санатории разработана программа процедур, ориентированная на их реабилитацию, она основана на лечении морским воздухом и использовании спелеокамер — искусственных соляных пещер.