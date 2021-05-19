Из-за одного теста: Аксенова просят отменить ПЦР для приезжающих в Крым детей

Главу Республики Крым Сергея Аксенова попросили отменить для детей обязательное требование сдавать перед поездкой в лагеря полуострова тест на коронавирус . С такой инициативой к нему обратилась «Опора России», письмо организации есть у «Известий». Дорога до Крыма из отдаленных от него регионов занимает несколько суток, в связи с чем у многих детей нет возможности соблюсти правила и сдать анализы за 72 часа до приезда , поясняют свою позицию в объединении. Эксперты отмечают, что возможности воспользоваться авиаперелетом для поездки в Крым у жителей России ограничены, поэтому для многих ПЦР-тестирование действительно может стать блокирующим фактором .

Барьер на въезд

Требование к детям, приезжающим в оздоровительные организации, сдавать ПЦР-тесты на коронавирус — норма регионального законодательства. На федеральном уровне действует СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Требование проходить лабораторные исследования (не только на коронавирус) в нем распространяется на сотрудников лагерей и не касается приезжающих.

В Крыму детские оздоровительные организации вправе принимать приезжающих только при условии отрицательного теста на COVID сроком не более 72 часов, следует из указа главы региона Сергея Аксенова, подписанного 13 апреля. В других субъектах — лидерах по детскому отдыху, в частности в Москве, Ленобласти и Краснодарском крае, аналогичных ограничений нет, сообщила «Известиям» руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун .

Из-за одного теста Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Общественное объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилось к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой отменить это ограничение или, по крайней мере, продлить срок действия теста . Дорога из регионов, удаленных от полуострова, зачастую занимает несколько суток. Например, из Архангельской области поезд в Крым идет 68 часов, обращают внимание представители предпринимателей. Во многих случаях у детей фактически нет возможности сдать анализы с соблюдением положенных сроков. Более того, в малонаселенных пунктах часто вовсе нет лабораторий .

Все это искусственно снижает спрос на поездки в центры детского туризма и создает риски невостребованности путевок, просубсидированных из региональных бюджетов, говорится в письме Сергею Аксенову, подписанном президентом «Опоры России» Александром Калининым .

В пресс-службе аппарата главы Республики Крым не ответили на вопрос «Известий», считают ли там возможным снять ограничения. «Известия» также направили запрос в Роспотребнадзор.

Излишняя перестраховка

По всей видимости, власти республики решили на всякий случай перестраховаться и ввели, по сути, излишние ограничения, отметила Марина Грицун. Многие семьи не могут позволить себе авиабилеты, это удорожает поездку каждого ребенка в среднем на 10–15 тыс. рублей . Если же предпринимать путешествие железнодорожным транспортом, возможности сдать анализы на коронавирус для детей из северных регионов, тем более из удаленных населенных пунктов, нет, уверена эксперт. Такое требование действительно существенно ограничивает потоки приезжающих в Крым детей.

Как сообщила «Известиям» генеральный директор Incamp Елена Рыженкова, Крым — четвертый по популярности регион России с точки зрения детского туризма. При этом его доля рынка постепенно возрастает — в этом году на полуостров пришлось 16% бронирований. В целом в 2021-м фиксируется всплеск интереса к детскому туризму внутри РФ, добавила она. По отношению к апрелю 2019 года (сравнение с 2020-м нерелевантно, поскольку рынок обвалился на 75%) бронирования выросли на 40%.

Кроме этого, семьям приходится нести дополнительные расходы на сдачу ПЦР-теста, а жители регионов чувствительны к любому повышению общей цены детского отдыха, добавила Марина Грицун.

В среднем, по оценкам отраслевых экспертов, путевка без учета проезда обходится в 40–50 тыс. рублей на 20 дней на одного ребенка, а в премиальные лагеря, такие, как Артек, — около 85 тыс. , уточнила она. Дополнительные ограничения фактически нивелируют положительный эффект от кешбэка, резюмировала Марина Грицун.

Ранее компенсировать гражданам часть затрат на организацию детского отдыха предложил президент.

— Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь, — заявил Владимир Путин , обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Правительство согласовало выделение 5 млрд рублей на программу кешбэка, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тыс. детей , следует из распоряжения, подписанного Михаилом Мишустиным во исполнение поручения президента.

Из-за одного теста Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Согласно концепции Ростуризма, опубликованной на федеральном портале проектов правовых актов, за путевку предлагается выплачивать компенсацию в размере 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента, говорится в проекте. При этом услуга, стоимость которой будет компенсироваться в рамках программы, должна одновременно удовлетворять ряду требований — в частности, перечень регионов будет устанавливаться службой. Программа кешбэка будет действовать до 15 сентября и распространится только на стационарные загородные организации.