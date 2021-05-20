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В ЕАЭС может появиться регулятор по аналогии с European Medicines Agency

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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают возможность создания единого регуляторного органа в сфере обращения лекарственных средств на территории ЕАЭС, выяснили «Известия». Он сможет обеспечить централизованную экспертизу и регистрацию фармпрепаратов на территории стран — участников союза.

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Как рассказали изданию в ЕЭК, предложения о создании такого инструмента были инициированы членами рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в ЕАЭС (представителями России), рассказали «Известиям» в ЕЭК. Но решение должно быть принято на уровне глав государств и потребует соответствующих изменений в Договор о союзе от 29 мая 2014 года. Процедура может занять два-три года, добавили в комиссии.

В сентябре 2020 года предложения по созданию такого агентства направляла в ЕЭК Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM).

Сегодня, чтобы вывести препарат на рынок стран ЕАЭС, производитель должен либо последовательно провести процедуру экспертизы и регистрации отдельно по всем государствам, либо направить документы в регистрирующий орган одной из стран-членов, а потом обратиться за их признанием в другие, пояснил изданию исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство

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