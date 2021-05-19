В ФРГ отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в среду, 19 мая, сообщил, что немецкий парламент отказался устанавливать в Берлине памятник погибшим в годы Второй мировой войны украинцам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы, украинцы, разочарованы тем, что бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн украинских жертв нацистов», — заявил дипломат. При этом он добавил, что власти ФРГ приняли решение об особом месте памяти польских жертв войны.

Раньше Мельник уже говорил о «пробелах» в культуре памяти Германии. В частности, он отмечал, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацистов.

Осенью 2020 года немецкие парламентарии проголосовали за создание в Берлине мемориала памяти поляков, погибших в годы войны.

7 февраля посол Украины в ФРГ заявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «искажает» исторические факты и поддерживает Россию.

Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера изданию Rheinische Post о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.

Мельник подчеркнул, что высказывания федерального президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.